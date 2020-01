Adecco e Virvelle, a Salerno un corso gratuito in Digital Marketing (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In collaborazione con Adecco Formazione, Virvelle propone il corso gratuito “Digital Marketing Strategy and Tools – Starter”, finanziato da Formatemp, che avrà inizio mercoledì 29 gennaio 2020, nella sede di Sellalab Salerno, in corso Garibaldi, 203. Sulla scorta delle più recenti indicazioni del Marketing Digitale, l’utilizzo di strumenti efficaci aiuta a migliorare la reputazione online, che risulta necessaria durante la ricerca di un’occupazione. Aperto agli appassionati del settore, il corso ha l’obiettivo di formare professionisti della comunicazione Digitale, mirando alla comprensione delle strategie di branding e all’acquisizione delle relative competenze, utili alla creazione di un’immagine vincente, sia in termini personali che nelle diverse declinazioni legate al business, per imparare a far emergere i propri punti di forza nel ... Leggi la notizia su ildenaro

Adecco Virvelle Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adecco Virvelle