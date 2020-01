Uomini e Donne, Andrea e Natalia si sposano: “Vogliamo subito un figlio” (Di martedì 7 gennaio 2020) Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: presto matrimonio e figlio insieme Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, nata solo qualche mese fa a Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono già andati a convivere e il 2020 e il 2021 saranno anni decisivi per … L'articolo Uomini e Donne, Andrea e Natalia si sposano: “Vogliamo subito un figlio” proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

