Traffico Roma del 07-01-2020 ore 10:00 (Di martedì 7 gennaio 2020) CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA RomaNINA E ARDEATINA. Traffico INCOLONNATO SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA VIA DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, DIREZIONE STADIO OLIMPICO. INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, DIREZIONE CENTRO. INTENSO IL Traffico SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE, DIREZIONE GRA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DEL RISARO. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTII ———————– AUTORE: PATRIZA FERRARA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 07-01-2020 ore 10:00 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

