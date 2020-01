Messaggero: il Napoli dura troppo poco per impensierire l’Inter (Di martedì 7 gennaio 2020) Sul Messaggero la disamina della sconfitta del Napoli, ieri, al San Paolo, contro l’Inter. “Lukaku e Lautaro. E’ la coppia (del gol) più bella e prolifica della serie A. I fuoriclasse dell’Inter asfaltano pure il Napoli al San Paolo: due gol Lukaku, uno per Lautaro e il 3-1 è servito”. L’Inter merita la vittoria “contro un Napoli che dura troppo poco per impensierire la corazzata nerazzurra. Dieci minuti iniziali di buona intensità, poi il crollo sotto i colpi del fuoriclasse belga”. I nerazzurri sono bravi ad approfittare dell’ingenuità difensiva di Di Lorenzo e vanno in gol, poi aspettano “palesando tutti i limiti di un Napoli in fase offensiva. Insigne e Callejon proprio non ingranano. Il Napoli commette troppi errori in fase di costruzione, l’Inter ne approfitta e accelera”. Arriva il raddoppio, grazie ad un altro errore ... Leggi la notizia su ilnapolista

