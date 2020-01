Imola, travolge col suv e uccide l’uomo che aveva rubato il cellulare al figlio (Di martedì 7 gennaio 2020) Un operaio imolese di 43 anni ha investito e ucciso un marocchino di 34 anni che alcuni giorni fa aveva minacciato il figlio rubandogli poi il telefono cellulare. L’automobilista l’avrebbe incrociato casualmente in un vicolo del centro storico travolgendolo con il suo fuoristrada: è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Un uomo di 34 anni è stato investito e ucciso a Imola dal padre del ragazzo a cui alcuni giorni fa aveva rubato il cellulare e con il quale aveva avuto una rissa: in manette è finito V.I., operaio imolese di 43 anni che in via Mameli, una stretta strada del centro storico, ha travolto con il suo fuoristrada M.A.E.F., 34 anni, marocchino regolare in Italia. l’italiano si è presentato nel vicino commissariato di polizia in stato confusionale e ha raccontato la vicenda: “Non volevo ucciderlo”, ha spiegato prima di essere arrestato. La ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

