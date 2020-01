Il paradiso delle signore, l’attrice di Ludovica: “Ho preso una decisione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Anticipazioni Il paradiso delle signore, Giulia Arena fa una confessione intima Sfortunata nella soap opera, fortunata nella vita. Giulia Arena, Ludovica de Il paradiso delle signore, ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Di Più Tv, parlando del suo personaggio nella telenovelas di Rai1 e facendo un parallelismo con la sua vita privata. “La mia Ludovica non è certo fortunata in amore e non ce la fa proprio a far breccia nel cuore di Riccardo. Io invece al contrario da cinque anni sono legata a un uomo speciale”. Sono state queste le parole di Giulia Arena. L’attrice di Ludovica del paradiso delle signore ha poi annunciato una novità importante nella sua vita privata, confessando: “Da poco con il mio fidanzato abbiamo preso una decisione molto importante: abbiamo appena iniziato a convivere nel suo appartamento a Milano”. paradiso delle ... Leggi la notizia su lanostratv

