Doppia aggressione nella notte tra Vimercate e Monza: due uomini gravi in ospedale (Di martedì 7 gennaio 2020) Doppia aggressione nella notte in provincia di Monza Brianza. Come riferito dall'azienda regionale emergenze urgenza, verso le 2.15 di notte un uomo è stato soccorso a Vimercate, in via Molgora Terraggio, con ferite all'addome probabilmente provocate da un'arma bianca. Il secondo caso, per cui è stato richiesto l'intervento dei sanitari pochi minuti più tardi, è stato registrato in via Bergamo a Monza: gli operatori hanno medicato sul posto e portato d'urgenza al San Gerardo un uomo che ha riportato ferite al volto e alle braccia. Sui due casi indagano i carabinieri. Leggi la notizia su milano.fanpage

