Aggressione a Bologna: 23enne scambia passante per prostituta (Di martedì 7 gennaio 2020) Shock a Bologna. Risale al 3 gennaio scorso l'episodio avvenuto in via Shakespeare, dove un 23enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo aver aggredito una passante e averla scambiata per una prostituta. L'uomo avrebbe preteso un rapporto sessuale dalla donna, spogliandola al suo rifiuto. L'Aggressione a Bologna Risale al 3 gennaio scorso l'episodio shock avvenuto a Bologna, in via Shakespeare. Protagonista della vicenda un 23enne maliano, fermato immediatamente dalle forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni fornite, l'uomo avrebbe scambiato una passante per una prostituta, pretendendo da quest'ultima un rapporto sessuale. La donna, rifiutatasi, sarebbe stata quindi aggredita e spogliata. Allertati i Carabinieri, il 23enne sarebbe stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

