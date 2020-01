7 gennaio 2015, cinque anni fa l’attentato a Charlie Hebdo (Di martedì 7 gennaio 2020) L’attentato a Parigi contro la sede di Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, provocò 12 morti. Due giorni dopo, un altro attacco terroristico. Il 7 gennaio 2015 è avvenuto l’attentato terroristico alla sede di Charlie Hebdo, noto periodo settimanale francese dai toni sarcastici e irriverenti. 7 gennaio 2015, l’attacco a Charlie Hebdo Il 7 gennaio 2015, intorno alle 11:30 del mattino, due individui mascherati e armati di AK-47 sono entrati negli uffici del giornale, dichiarandosi affiliati di Al-Qaeda e intimando alla disegnatrice Corinne Rey, tenuta in ostaggio e poi rilasciata, di immettere il codice numerico per entrare nella sede di Charlie Hebdo. Hanno poi aperto il fuoco contro i dipendenti, sparando svariati colpi e gridando in lingua araba Allāhu Akbar (“Allah è grande”) e causando dodici vittime. Fonte foto: ... Leggi la notizia su newsmondo

