Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2020 ore 09 | 15

Viabilità 6 GENNAIO 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA', RICORDIAMO CHE OGGI, 6 GENNAIO, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN DIVERSI CENTRI E COMUNI DEL Lazio, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'EPIFANIA. A VITERBO MODIFICHE ALLA VIABILITA' CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA CAVOUR E VIA ASCENZI, DALLE ORE 9:00. TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO PER LA FESTA DELLA BEFANA, SONO ISTITUITE ANCHE A GROTTAFERRATA, ALBANO, NETTUNO E FRASCATI. A FROSINONE INVECE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DEL LXXIII ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DELLE TRE GIOVANI RECLUTE, PASSATE ALLA STORIA COME "I TRE MARTIRI TOSCANI", VERRA' ISTITUITO IL DIVIETO DI ...

