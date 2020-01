Stefania Lazzaroni: «L’inestimabile valore dello stile italiano» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Next Design Perspectives Stefania LazzaroniLa possibile crisi di competenze nel manifatturieroL'iniziativaI numeri del lusso europeoL’alto di gamma è un settore economico che in Italia produce 115 miliardi di euro di fatturato all’anno. Da soli rappresentiamo il 9% del totale mondiale e questo ambito contribuisce circa per il 7% al PIL nazionale. I beni di lusso che produciamo, complice la loro eccellenza, sono apprezzati in tutto il mondo: non è un caso se il 53% del fatturato dell’alto di gamma arriva proprio dall’export. La Fondazione Altagamma da quasi trent’anni riunisce sotto un unico cappello simbolico alcune fra le più significative imprese dell’alta industria culturale e creativa, cioè molte di quelle che producono proprio i beni di lusso: 110 realtà fra cui Gucci, Maserati, Tod’s, Bulgari Hotel, Artemide e Benetti. Così con Stefania Lazzaroni, direttore generale ... Leggi la notizia su vanityfair

