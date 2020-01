Orsolini beffa Iachini, pari tra Bologna e Fiorentina (Di lunedì 6 gennaio 2020) Iachini rimette in moto la Fiorentina, ma ancora non basta. La scossa attesa dopo i due punti nelle precedenti 7 giornate, che avevano portato all'esonero di Montella, c'e': i viola passano in vantaggio al Dall'Ara; ha con Chiesa e Pulgar le occasioni per chiudere la gara nella ripresa ma si ferma sul piu' bello, calando alla distanza e mostrando problemi di gestione: la punisce Orsolini, che trova la punizione del pareggio al quarto minuto di recupero della ripresa, salvando un Bologna. Cosi', per la Fiorentina, l'attesa per la vittoria che che manca dal 30 ottobre scorso (2-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo) continua. Nel derby dell'Appennino, pero' arriva un pari che serve poco pure al Bologna, che inseguiva la quarta vittoria delle ultime 5 uscite per cullare velleita' di rimonta sulla zona Europa League. Niente da fare. "Non ho la bacchetta magica, servira' tempo", aveva ... Leggi la notizia su ilfogliettone

