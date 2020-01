Nintendo Switch e il cloud gaming, chiara la linea della compagnia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sin dal suo esordio sul mercato, nel 2017, Nintendo Switch ha saputo differenziarsi dalla concorrenza degli altri due colossi del mercato videoludico, Sony e Microsoft. La casa di Kyoto ha infatti puntato su un hardware molto più smart, capace di intrattenere i propri utenti tanto tra le mura domestiche, collegata a un pannello TV che ne esaltasse le performance, quanto nella sua “mise” portatile. Il successo è stato sancito da incassi particolarmente incoraggianti per la casa produttrice, che non a caso ha operato su diversi fronti nel corso del 2019 appena conclusosi, tra versione Lite e modello migliorato sotto diversi punti di vista. Quello che a questo punto viene da domandarsi, con PS5 e Xbox Series X pronte a esordire al termine del 2020, è appunto quali siano i piani per Nintendo Switch in vista del futuro. amazon box="B081QYPKBG" Nintendo Switch senza paura, ... Leggi la notizia su optimaitalia

cliffghast : Dopo questi 10+ giorni di sofferenze in montagna è tempo di riscuotere il cash dal mio capo e prendermi la mia meri… - zazoomnews : Il Ring Fit di Nintendo Switch fa dimagrire? Un giocatore posta i suoi progressi dopo un mese - #Nintendo #Switch… - Multiplayerit : The Witcher 3, aggiornamento in arrivo per la versione Nintendo Switch -