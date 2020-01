Inter, Conte: «Ridotto il gap con il Napoli. Lukaku è una pippa» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato così la vittoria conquistata al San Paolo contro il Napoli di Gattuso Antonio Conte ha commentato la vittoria ottenuta contro il Napoli: «Abbiamo visto una squadra che ha pressato per novanta minuti. Questo successo ha una valenza importante perché vincere qui non è mai semplice per nessuno, dà fiducia e aumenta l’autostima». «Abbiamo Ridotto il gap nei loro confronti. Bastoni? Ha vent’anni, è il nostro presente e futuro. Gioca da dietro e fa quello che voglio durante la partita. Se diventerà più cattivo, parleremo di un grande campione. Lukaku è una pippa. Continuate a definirlo così, per noi va bene. Facile parlare di lui adesso. Lo volevo sia al Chelsea sia alla Juventus», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

