Crisi USA-Iran, Conte: "Missione UE per impedire la guerra" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto pubblicamente sull'escalation della tensione in Medio Oriente dopo l'azione degli Stati Uniti, che ha condotto un raid a Bagdad uccidendo il generale Iraniano Qasem Soleimani.Il premier aveva già lanciato un appello all'Unione Europea affinché si presentasse con un fronte unito e oggi ha ribadito il concetto in un'intervista a La Repubblica, ben consapevole che l'azione voluta dal presidente USA Donald Trump in cerca della rielezione possa portare a conseguenze davvero disastrose:È prioritario promuovere un’azione europea forte e coesa per richiamare tutti a moderazione e responsabilità, pur nella comprensione delle esigenze di sicurezza dei nostri alleati. La nostra attenzione deve essere concentrata a evitare un’ulteriore escalation, che rischierebbe di superare un punto di non ritorno. ... Leggi la notizia su blogo

