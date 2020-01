Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 12:30 (Di domenica 5 gennaio 2020) Viabilità 5 GENNAIO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, APRIMO CON L’A1 Roma FIRENZE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE RICORDIAMO INOLTRE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI 6 GENNAIO SULLE AUTOSTRADE. I VEICOLI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO NON POTRANNO CIRCOLARE IN FASCIA ORARIA 9-22 SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI TRA VALLE DEL SALTO E TORRIMPIETRA IN DIREZIONE TERAMO, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA INCIDENTE SULLA PONTINA A SPINACETO CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO CASTEL RomaNO RIMOSSO UN INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, RESTANO CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI SULLA SALARIA CODE A PASSOCORESE VERSO LA CAPITALE INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 12:30: VIABILITÀ 5 GENNAIO 2020 ORE 12.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -