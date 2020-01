Polemico botta e risposta a distanza tra Palermo e Savoia (Di domenica 5 gennaio 2020) Polemico botta e risposta a distanza tra Palermo e Savoia, ovvero le due protagoniste del girone I del campionato di serie D. I rosanero sono attualmente in testa alla classifica con 44 punti, tre in piu' dei campani. "Non voglio fare polemiche, ma dall'altra parte mi sa che abbiano iniziato con un altro rigore - ha detto il presidente del Savoia Alfonso Mazzamauro, in conferenza stampa al termine della partita di oggi della sua squadra vinta 2-0 contro il San Tommaso - Non fa niente, guardiamo in casa nostra, pero' speriamo che la cosa non condizioni. L'ultimo non l'ho visto. L'altra volta ho detto che i due rigori c'erano. Troppi rigori in queste partite, noi per avere un rigore... Non voglio polemizzare, pero' voglio segnalarle certe cose. A me il Palermo sta simpatico, sono sempre stato simpatizzante fin da quando ero bambino, ma oggi rappresento il Savoia e me la gioco"."Leggo ... Leggi la notizia su ilfogliettone

