Lutto per Anna Oxa: morto l’ex marito Franco Ciani (Di domenica 5 gennaio 2020) Franco Ciani è morto all’età di 62 anni. Musicista, cantante e produttore, è stato il primo marito di Anna Oxa. Ciani si è tolto la vita in una camera d’albergo. Ciani aveva collaborato con diversi artisti oltre l’ex moglie, tra questi si contano Lucio Dalla e Marina Fiordaliso. morto Franco Ciani Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, Franco Ciani si trovava in un hotel a Fidenza dove, nella notte tra giovedì e venerdì, si è tolto la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica. Il suo corpo è stato rinvenuto dal personale della struttura venerdì mattina. Stando a quanto trapelato, prima di uccidersi Ciani avrebbe sostituito l’immagine profilo di whatsapp, togliendo la sua e impostando quella di un angelo. L’artista ha anche lasciato un biglietto al suo impresario, Nando Sepe, dove pare abbia spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a tanto. Ciani era ... Leggi la notizia su thesocialpost

