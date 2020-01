Lutto in televisione, morto Alessandro Cocco: l’uomo dei record (Di domenica 5 gennaio 2020) Lutto in televisione, morto Alessandro Cocco: lo conoscevano tutti, era detentore di diversi record di presenza sugli schermi televisivi. Alessandro Cocco aveva 78 anni ed è morto nell’ospedale di Legnano il 4 gennaio scorso. Si trovava lì per via di una broncopolmonite dalla quale non si è più ripreso. Leggi anche –> Giornalismo in Lutto, … L'articolo Lutto in televisione, morto Alessandro Cocco: l’uomo dei record è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

zazoomblog : Televisione in lutto: terribile incidente aereo muore giornalista di 30 anni - #Televisione #lutto: #terribile - zazoomnews : Televisione in lutto: terribile incidente aereo muore giornalista di 30 anni - #Televisione #lutto: #terribile - Noovyis : (Televisione in lutto: terribile incidente aereo, muore giornalista di 30 anni) Playhitmusic -… -