LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 1-0, dominio dell’azzurro e primo set in cascina! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Non trova continuità il secondo giocatore della Norvegia: altro errore di diritto. 15-15 Buona prima esterna del giocatore residente in Spagna. 0-15 Servizio e diritto di Durasovic: soluzione in rete. 1-0 Travaglia non lascia spiragli all’avversario con la battuta: buono inizio di set. 40-30 Stecca di diritto in uscita dal servizio. 40-15 Ingiocabile con la prima il nostro giocatore quest’oggi. 30-15 Prova il servizio e diritto l’azzurro: vincente fuori misura. 15-0 Ottima prima di Travaglia. INIZIO SECONDO SET 03.48 dominio totale di Stefano Travaglia, che, in maniera ordinata e pazienza, attende gli errori di Durasovic, vittima di troppi alti e bassi, concludendo con la vittoria del primo set per 6 giochi a 1. Comincia bene l’Italia. FINE PRIMO SET 6-1 PRIMO SET Italia! Travaglia semplicemente perfetto nel ... Leggi la notizia su oasport

