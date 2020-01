La Forza e Coraggio interrompe la striscia negativa: Viribus Somma ko (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Forza e Coraggio mette fine alla striscia negativa che l’ha vista sconfitta nelle ultime sette uscite e batte, in rimonta, la Viribus Somma in trasferta: 1-2 il finale in favore dei ragazzi di mister Liccardi grazie alle reti di De Falco e Caruso. In una gara condizionata dal fortissimo vento, la Forza e Coraggio va vicina alla rete già dopo 5’ con De Falco, il cui tiro termina di poco a lato. Poi ci riprova intorno alla mezzora Iodice ma senza maggior fortuna. A salire in cattedra è, come già detto, il vento: al 40’ tiro da fuori area per la Viribus Somma, la palla si abbassa all’improvviso e sbatte sulla traversa; sulla ribattuta il più lesto è Perillo che insacca la rete del vantaggio per i padroni di casa. All’intervallo si va quindi sullo score di 1-0. Nella ripresa mister Liccardi cambia lo scacchiere tattico della Forza e Coraggio ... Leggi la notizia su anteprima24

lucianonobili : Che gigante Alex #Zanardi. A tutti noi auguro un 2020 con un briciolo della sua forza, della sua integrità, del suo… - lucianaedemar : RT @Gina17886201: @francycognato Piccola coraggio vedrai ce là faremo a trovare là tua mamma tutti insieme condividendo a manetta senza fer… - AnnaLizzy68 : @GagliardoneS Dispiace molto anche a me! Sono un popolo con grande forza e coraggio! ?? -