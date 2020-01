I bambini con la febbre possono uscire? Tutte le indicazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) I bambini con la febbre possono uscire? Questo è quello che si chiedono i genitori con un bambino che sta poco bene. Opinione comune è che un bambino con la febbre debba rimanere chiuso in casa per non aggravare la sua situazione. Ma è davvero così? Fa male uscire se si ha la febbre? Ovviamente tutto dipende dalle condizioni generali perché quando si sta male si ha voglia spesso di rimanere coricati. Scopriamo perciò cosa si può e non si può fare con un bambino febbricitante. bambini con la febbre: devono rimanere in casa? Cosa dicono i pediatri riguardo alle uscite con un bambino con la febbre? Capita spesso che, in caso di malanni, i bambini rimangano chiusi in casa per diversi giorni in attesa che siano completamente guariti. In realtà non esistono delle vere e proprie controindicazioni nel far uscire un bimbo che sta male, ovviamente se le sue condizioni generali sono ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

