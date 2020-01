Don Matteo 12, l’attesa è finita: torna il 9 gennaio con dieci minifilm (Di domenica 5 gennaio 2020) Non se ne ha mai abbastanza di Terence Hill, e nonostante i vent’anni dalla prima messa in onda, la dodicesima stagione di Don Matteo è attesa spasmodicamente dai fan di ogni ordine e grado, che ora finalmente potranno godersela da giovedì 9 gennaio in prima serata su RaiUno per dieci puntate. Non ultimi i giovanissimi che animano i molti profili Instagram ispirati alla tonaca più western della televisione e che compiono veri e propri “pellegrinaggi” sul set alla ricerca dei loro beniamini. View this post on Instagram Il nostro eroe preferito sta per tornare… #DonMatteo12 prossimamente su @rai1official. . . . #supereroe #superhero #hero #eroe #DonMatteo #TerenceHill #Rai #RaiUno #SerieTv #fiction #tv #TvSeries #serie #series #tvshow #serietvaddicted #telefilm #NinoFrassica #NathalieGuetta #FrancescoScali #MariaChiaraGiannetta ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

