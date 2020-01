Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calendario Serie A 2019-2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano saluta il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti la Coppa Italia, mentre in questa – sul modello tradizionale della Premier League – si era giocata la penultima giornata del girone di andata della Serie A, che si è poi concluso con l’anno solare, salvo riprendere praticamente a metà gennaio. La grossa difficoltà delle pay-tv sarebbe proprio quella di vendere il proprio prodotto con soltanto un paio di week-end di campionato nel mese di gennaio, da cui la decisione da parte della Lega di abortire l’esperimento del Boxing Day e più in ... Leggi la notizia su calcionews24

forzagranata1 : @DanieleGarbo @PaolaDiCaro è la verità, oltretutto credo che sia la prima volta in assoluto che in serie A una squa… - pauli1959 : @OfficialASRoma Bisogna cominciare a farsi sentire ! Calendario pessimo , arbitri e var idem ! Palinsesto tv e anti… - Cleo63522213 : RT @Fraernesto: Cori contro Balotelli. E lui si scaglia contro i tifosi laziali: 'Vergognatevi' -