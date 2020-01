Auto travolge un gruppo di turisti in Alto Adige, 6 morti e 11 feriti (Di domenica 5 gennaio 2020) Strage di pedoni a Lutago, in Valle Aurina, dove nella notte un'Auto ha investito a grande velocità un gruppo di giovani turisti tedeschi che si trovava sul ciglio della strada, causando sei morti e 11 feriti, di cui tre gravi. L'incidente è avvenuto poco dopo l'una di notte: i turisti, dopo aver trascorso la serata in una discoteca, stavano attendendo di risalire sul pullman quando sono stati investiti dalla vettura lungo la strada principale della località Altoatesina. Alla guida dell'Audi TT c'era un 28enne del posto, originario di Chienes, che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali: dai primi controlli avrebbe avuto un tasso alcolemico molto superiore al consentito. Le Autorità hanno attivato il livello di allerta 5 sono intervenuti 160 soccorritori, tra cui squadre dei Vigili del fuoco e numerose ambulanze. Lungo la strada è stato allestito un vero ... Leggi la notizia su agi

repubblica : Alto Adige, auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti. Arestato il guidatore positivo all'alcol test [a… - repubblica : Auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti in Alto Adige [aggiornamento delle 07:17] - repubblica : Auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti in Alto Adige -