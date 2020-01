Auto travolge turisti tedeschi in Alto Adige: 6 morti e 11 feriti, alcuni gravi (Di domenica 5 gennaio 2020) Grave incidente nella notte a Lutago di Sopra, frazione di Valle Aurina (BZ), in Val Pusteria. Un’Auto guidata da un uomo ha investito una comitiva di giovani turisti tedeschi che si trovavano vicino al bus su cui viaggiavano. Il bilancio è di 6 morti e 11 feriti, alcuni in gravi condizioni, trasportati a Innsbruck, Brunico, Bressanone e Bolzano. alcuni sono in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di notte: i turisti, dopo aver trascorso la serata in una discoteca, stavano per risalire sul pullman quando sono stati investiti dalla vettura. Alla guida un 28enne del posto, originario di Chienes, che avrebbe avuto un tasso alcolemico superiore al consentito. Il giovane è stato portato all’ospedale di Brunico per accertamenti e i carabinieri sono in attesa di ulteriori riscontri sul tasso alcolemico per procedere con un eventuale arresto per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

