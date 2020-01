Australia in fiamme, si teme la catastrofe: 24 morti e 100 mila sfollati (Di domenica 5 gennaio 2020) Incendi boschivi di dimensioni senza precedenti hanno devastato intere regioni dell’Australia provocando la morte di 24 persone e danni considerati ingenti dalle autorità. E le implacabili condizioni meteorologiche fanno temere una vera catastrofe. Australia, is suffering its worst bushfire season in recorded history. Half a billion animals affected, over 250 million tonnes of CO2 released.The #climatecrisis is here. Time to listen to the science and #ActOnClimate#AustraliaBurning #AustraliaOnFire @GretaThunberg pic.twitter.com/4bPZEvgVAt— Mike Hudema (@MikeHudema) January 4, 2020 Centinaia di proprietà sono state distrutte e un uomo è morto nel tentativo di salvare la casa di un amico, mentre il paese ha vissuto uno dei giorni peggiori da quando sono iniziati gli incendi a settembre. Nel sud-est del Paese il cielo è ormai nero e piovono le ceneri del rogo. ... Leggi la notizia su open.online

Corriere : Incendi in Australia, l’evacuazione degli sfollati dalle spiagge in fiamme: «Sembra la guerra» - fattoquotidiano : Australia ancora in fiamme, cittadini lanciano petizione per cancellare fuochi di Capodanno: “Usiamo quei soldi per… - Agenzia_Ansa : #Australia in fiamme, è fuga sulle spiagge. Salito a 8 il bilancio delle vittime, due i dispersi. Mobilitata la Mar… -