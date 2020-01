Arrivano novità sul raduno dei fan di Laura Pausini atteso a settembre 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Ci sono novità sul raduno dei fan di Laura Pausini. Come ogni 5 del mese e fino a settembre, l'artista di Solarolo si è fatta sentire sui suoi canali social con un annuncio che riguarda l'incontro con i suoi seguaci, che si terrà per festeggiare i primi 25 anni del fan club. Le novità del raduno dei fan di Laura Pausini Stando alle dichiarazioni di Laura Pausini, che sono arrivate nelle ultime ore, quello del 5 settembre sarà un vero e proprio concerto la cui scaletta sarà rivelata nel corso dei prossimi mesi. Non sarà quindi un semplice raduno ma una data con la quale festeggiare i tanti traguardi raggiunti insieme. Le parole di Laura Pausini per il raduno con i fan a Faenza BeMe significa soprattutto ESSERE MUSICA. Ecco perché oggi vi presento il vero significato del nostro raduno: sarà un concerto! Una scaletta che farò una volta sola il 5 settembre al PalaPau e che non ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Arrivano novità sul raduno dei fan di @LauraPausini atteso a settembre 2020 - bibliomerone : Abbiamo sempre un occhio di riguardo per i nostri lettori più giovani! ???????? Tra le novità che settimanalmente ci ar… - sinapsinews : TEATRO LENDI 2020: POKER DI NOVITÀ. Arrivano Eduardo De Crescenzo, Massimo Ranieri, Valentina Stella e Franco Ricci… -