Alto Adige, un'auto sulla folla: 28enne ubriaco uccide 6 turisti (Di domenica 5 gennaio 2020) Valentina Dardari Undici le persone rimaste ferite nel tragico impatto. La vettura ha investito il gruppo che si trovava sul bordo della strada Questa notte un’auto ha travolto una folla di 17 persone, tutte tedesche. Sei sarebbero i morti e undici i feriti, di cui tre in gravi condizioni. Il tragico impatto è avvenuto verso l’1,15 di questa notte, tra sabato 4 e domenica 5 gennaio, a Lutago, poco lontano da Brunico, in Valle Aurina, in Alto Adige. Un’auto che proseguiva ad alta velocità ha investito il gruppo di turisti che si trovavano a bordo della strada, vicino a un bus turistico, dal quale erano appena scesi per raggiungere a piedi l'hotel che li ospita. L'auto guidata da un 28enne I morti avrebbero tutti un'età compresa tra i 20 e i 25 anni. Tra i feriti due ragazzi Altoatesini. Il guidatore, a bordo di una vettura sportiva, sarebbe un ragazzo di 28 anni originario di ... Leggi la notizia su ilgiornale

