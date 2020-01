Rassegna stampa del 4 gennaio: Usa e Iran, si teme una nuova guerra (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – C’è aria di crisi nel mondo dopo l’attacco degli Usa all’Iran e la morte di quello che era stato definito il boia, il generale Soleimani. Si teme la vendetta dello stato Iraniano e questo, come conseguenza, potrebbe portare a una nuova guerra. Sale lo stato d’allerta. Tutte le prime pagine dei quotidiani aprono con questa notizia.Spazio anche alla situazione politica italiana con gli allontanamenti dal Movimento Cinque stelle che vanno avanti. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo Rassegna stampa del 4 gennaio: Usa e Iran, si teme una nuova guerra proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

