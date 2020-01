Michela Persico Instagram, scollatura profonda: «Mamma mia che “davanzale”!» (Di sabato 4 gennaio 2020) L’affascinate fidanzata del calciatore Daniele Rugani, Michela Persico, è appena tornata da un viaggio alle Maldive. La showgirl una volta a casa ha riabbracciato i suoi amici a 4 zampe e così ha pensato bene di scattarsi una foto con la sua gattina. Uno scatto davvero molto dolce, reso però interessante dal look di Michela che mette in bella mostra le sue curve mozzafiato. I followers di Michela Persico su Instagram hanno apprezzato immediatamente il post, riempendolo di numerosi like e commenti. La bellezza statuaria di Michela non può essere minimamente ignorata. La ragazza con i suoi capelli biondi e gli occhioni da cerbiatta sembra una bambolina. Leggi anche –> Michela Persico Instagram, fisico da urlo strizzato nel micro bikini: «Che sirena!» Michela Persico Instagram: scollatura profonda La bellissima Michela Persico ha voluto condividere un momento molto dolce ... Leggi la notizia su urbanpost

