Mente sulla sua età (Di sabato 4 gennaio 2020) Molte persone diventano vegane per una questione di moda, altre sono davvero convinte che in questo modo le loro condizioni fisiche e la loro salute migliorino notevolMente. Così la pensa una donna, che afferma che con il suo stile alimentare sembra una ragazza appena ventenne, anche se ha già quasi cinquanta anni. Victoria Featherstone Pearce è un’influencer e modella di 48 anni dal Regno Unito, che da circa quindici anni ha preso la decisione di cambiare completaMente le sue abitudini alimentari. La donna ha eliminato dalla sua dieta il consumo di alimenti di origine animale e dei derivati come carne, pesce, crostacei, uova, latticini e miele. La sua dieta si basa sull’assunzione di tutti i generi alimentari vegetali come legumi, frutta e verdura. Da anni segue uno stile alimentare rigoroso che le ha dato ottimi risultati. “Sono vegetariana da quando avevo sei anni e ... Leggi la notizia su bigodino

matteorenzi : Salvini sulla famiglia mente sapendo di mentire. Brava ministra Bonetti. E bene replicare a chi dice bugie… - debs_254 : RT @LaGrevia: Volevo buttarla sul ridere però poi ci ho pensato e mi è tornato in mente quando qui si parlava di scelte e di come chi le fa… - bezzifer : Dai renziani sì al processo a SalviniSarebbe ora che venisse processato ! Almeno potrebbe servire per fargli capire… -