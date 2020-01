LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: Nadal e Djokovic debuttano contro Basilashvili e Anderson (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati e classifiche Atp Cup 2020 – Presentazione giornata – Orari, tv, streaming dei match di oggi Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dell’Atp Cup 2020, torneo di tennis per Nazioni che si sta disputando in Australia. Nella sessione diurna ci sono tre match in programma: Austria-Croazia, Serbia-Sudafrica e Spagna-Georgia. Se il primo prevede grande equilibrio (con l’interessantissima sfida tra Dominic Thiem e Borna Coric a farla da padrone), gli altri due, quantomeno sulla carta, sembrano essere a senso unico, con Serbia e Spagna ampiamente favorite. Il primo incontro, in programma alle ore 07:30, vedrà di fronte l’austriaco Dennis Novak e il croato Marin Cilic, seguito dalla sfida delle 08:30 tra il serbo Dusan Lajovic e il sudafricano Lloyd George ... Leggi la notizia su oasport

