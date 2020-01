Lecce, cucciolo di pastore maremmano muore d’infarto a causa dei botti di capodanno (Di sabato 4 gennaio 2020) Diana, un cucciolo di pastore maremmano, è morta d’infarto a causa dei botti sparati la notte di capodanno. E’ accaduto a Lecce, dove era stata da poco adottata da una famiglia e dove in molti hanno festeggiato l’arrivo del 2020 sparando petardi nonostante il divieto del comune. Diana, un cucciolo di pastore maremmano, è morta d’infarto a causa dei botti sparati la notte di capodanno. E’ successo a Lecce, dove era stata da poco adottata da una famiglia e dove in molti hanno voluto festeggiare l’arrivo del 2020 sparando petardi nonostante il regolamento di polizia locale della città salentina, a carattere permanente, li vietasse espressamente. Diana si è accasciata davanti agli occhi increduli dei suoi padroni. A nulla sono servite le cure dei presenti: il suo cuore non ha retto e un infarto l’ha uccisa. Rabbia e sgomento non solo da parte di coloro che se ne erano ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

