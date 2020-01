Le immagini più belle per dare della Befana ad amiche e parenti (Di sabato 4 gennaio 2020) Siete alla ricerca di immagini per dare della Befana alle vostre amiche e parenti? Abbiamo scelto di condividere con voi le più belle da inviare il giorno della Befana alle donne che fanno parte della vostra vita. Un modo ironico e simpatico per fare gli auguri all’amica, alla madre, alla sorella e a chiunque vogliate sorprendere. Riuscirete sicuramente a strappare loro un gran bel sorriso. Scegliendo una di queste immagini da noi selezionate per dare della Befana ad amiche e parenti avrete l’opportunità di inviare un messaggio decisamente originale e per nulla banale. EPIFANIA 2020, LE immagini PIÙ belle DA INVIARE PER dare della Befana AD amiche E parenti Sta ormai arrivando anche la Festa della Befana e non possiamo non iniziare a pensare al modo giusto per sorprendere amiche e parenti. raccolta. Dopo aver selezionato per voi le frasi più belle per fare gli ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

