Droga per festeggiare Capodanno e non per spaccio, la figlia di Lazzaro Cioffi resta ai domiciliari (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Interrogatorio per Ilaria Cioffi, la 24enne figlia di Lazzaro Cioffi, il carabiniere infedele, ora in carcere, indagato anche per l’omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo, ucciso con nove colpi di pistola da mani armate ed ancora ignote, la sera del 5 settembre 2010 mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua auto. Lunedì, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 30 grammi di stupefacenti ma la ragazza ma ha spiegato al gip che si sarebbe trattata di una quantità da consumare per le feste di Capodanno e non dedicata allo spaccio. L’interrogatorio si è tenuto al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ilaria Cioffi resta ai domiciliari. L'articolo Droga per festeggiare Capodanno e non per spaccio, la figlia di Lazzaro Cioffi resta ai domiciliari proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

