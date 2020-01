assomigliare a Kylie Jenner (Di sabato 4 gennaio 2020) Molte persone in tutto il mondo ammirano celebrità o personaggi famosi e fanno l’impossibile assomigliare a loro fisicamente. È il caso di un uomo che non ha risparmiato in quanto a interventi di chirurgia estetica per essere come le donne che più ammira. Nathan Thursfield è un uomo di 24 anni che è stato a lungo affascinato dalla modella Katie Price. L’uomo ha investito molti soldi per assomigliare a lei. Tuttavia, riconosce che la famosa donna si è spinta troppo lontano con i suoi interventi di chirurgia plastica. “Ammiravo il viaggio di chirurgia di Katie. Ora temo che stia esagerando, specialmente con la sua faccia, ma sicuramente sembra ancora favolosa. Conosco i miei limiti “, disse l’uomo. Per Nathan, gli interventi chirurgici sono diventati una parte normale della sua vita, anche se rimpiange alcune delle decisioni che ha preso in questo particolare ambito. ... Leggi la notizia su bigodino

