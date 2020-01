Armando Incarnato fuori dai giochi | Anticipazioni over Uomini e Donne (Di sabato 4 gennaio 2020) Armando Incarnato è ormai fuori dai giochi, questa è stata la notizia delle ultime registrazioni del trono over. Cosa sta succedendo a Uomini e Donne? Nelle ultime settimane la messa in onda dei vari troni, sia over che classico, è stata ferma per le feste natalizie ma riprenderà su Canale 5 martedì 7 gennaio. Anche … L'articolo Armando Incarnato fuori dai giochi Anticipazioni over Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

