Paola Ferrari appoggia l’azione di Trump in Iran: "Finalmente qualcuno con le p..." - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesca Galici Il tweet inaspettato sulla questione del giorno è arrivato dal profilo di Paola Ferrari, che intervenendo sotto il commento di Mario Calabresi si è schierata completamente a favore dell'azione di Trump in Iran che ha portato alla morte di Soleimani L'attacco degli Stati Uniti all'Iran è l'argomento del giorno. Le implicazioni politiche e gli scenari aperti con la morte del generale Soleimani destano grande preoccupazione e mentre da Teheran gridano vendetta, in Italia la giornalista Paola Ferrari si schiera apertamente a favore dell'azione di Donald Trump. Il tweet della giornalista sportiva è arrivato inaspettato e si è inserito all'interno di una discussione intavolata da Mario Calabresi, giornalista e scrittore. Se da un lato l'ex direttore del quotidiano La Repubblica critica aspramente l'atteggiamento di Donald Trump, Paola Ferrari ha pienamente ... Leggi la notizia su ilgiornale

