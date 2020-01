Napoli, Mario Rui: ”Gennaio mese decisivo per noi. Inter? Match difficilissimo!” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mario Rui sulla partita contro L’Inter: sarà una partita difficilissima, ci sarà da soffrire ma noi saremo pronti Mario Rui, difensore del Napoli, è Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del consueto incontro settimanale con i tesserati del Napoli, per parlare della partita che la squadra azzurra disputerà domenica contro l’Inter e di altri argomenti. Queste le sue parole: Il Napoli come sta? “Moralmente stiamo bene. Abbiamo avuto una settimana per staccare. Ora ci sta un po di stanchezza, l’importante è arrivare lunedi al 100%” Cosa cambia con Gattuso? “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare. Stiamo facendo quello che chiede Gattuso non alzandoci contemporaneamente entrambi i terzini” mese di gennaio? “Gennaio sarà un mese importante. Sicuramente vogliamo fare bene per cambiare ciò che è stato fatto fino ... Leggi la notizia su forzazzurri

