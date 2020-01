Epifania: attenzione ai prodotti contraffatti nella calza (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Mancano pochissimi giorni al 6 gennaio e la tradizione vuole che per la Befana si regali la calza piena di dolcetti: caramelle, cioccolata e anche il carbone. Spesso, però, c’è anche chi acquista un altro regalo per i più piccoli e, quindi, è necessario assicurarsi che i giocattoli non siano contraffatti e pericolosi“: l’Unione nazionale consumatori, Unc, ricorda che “i giocattoli contraffatti possono essere fonte di inalazioni, ustioni, ferite agli arti, agli occhi, provocare reazioni allergiche“. Ecco, dunque, di seguito, una serie di consigli per regali sicuri. – Se acquistate calze preconfezionate attenti alle date di scadenza dei dolcetti. – Acquistate i doni solo in negozi di fiducia, mai da venditori abusivi, non autorizzati. – Tutti i giocattoli commercializzati all’interno degli Stati membri dell’Ue devono ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

