Traffico Roma del 02-01-2020 ore 11:30 (Di giovedì 2 gennaio 2020) NESSUN PROBLEMA RILEVANTE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, C’È UN PO’ DI Traffico DI RIENTRO IN CITTÀ A CAUSA DI QUANTI HANNO TRASCORSO IL CAPODANNO FUORI PORTA. SULLA A24 Roma L’AQUILA BREVI CODE ALLA BARRIERA DI Roma EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. RESTA QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA BIS VEIENTANA DOVE PER LAVORI ABBIAMO CODE TRA FORMELLO E L’USCITA PER VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO IN PROSSIMITÀ DI VIA ATTILIO VERDIROSI. LA POLIZIA LOCALE CI SEGNALA UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ORAFI, CI TROVIAMO NELLA BORGATA DI GIARDINETTI, ALL’AURELIO INCIDENTE IN PIAZZA DEI GIURECONSULTI, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ABBIAMO POI RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO IN VIA LEONE XIII IN DIREZIONE DI PIAZZA POI XI. INCIDENTE ANCHE AL SALARIO IN VIALE REGINA MARGHERITA IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA ... Leggi la notizia su romadailynews

LuceverdeRadio : ?? #Autostrade #incidente - A1 Roma Firenze CODE tra Magliano Sabina e Orte > Firenze ?? incidente Tamponamento t… - VAIstradeanas : 11:29 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 11:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -