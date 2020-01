TikTok, l’esercito degli Usa vieta ai militari l’utilizzo del social cinese: “È una cyberminaccia” (Di giovedì 2 gennaio 2020) TikTok è off limits per i militari americani. Per l’esercito statunitense l’applicazione cinese è “da considerarsi una cyberminaccia“. Lo riferisce il tenente colonnello Robin Ochoa, portavoce dello Us Army, al sito Military.com, in cui spiega che l’utilizzo di TikTok, popolarissimo tra i giovani in tutto il mondo, è vietato sugli smartphone forniti dal governo. Un vero contrordine se si considera che un paio di mesi fa, TikTok è stato tra i social usati dall’Esercito americano per reclutare i ragazzi della Generazione Z. Questo fino a quando il Dipartimento della Marina che quello della Difesa hanno lanciato un allarme sull’app: TikTok, che negli Usa sta conoscendo una diffusione simile al boom di Facebook tanto che la rivista Time l’ha inserita tra le dieci tecnologie dell’ultimo decennio, è ora sotto indagine da parte del Comitato che si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : L'esercito Usa vieta l'app #TikTok, è una cyberminaccia - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: TikTok, l’esercito degli Usa vieta ai militari l’utilizzo del social cinese: “È una cyberminaccia” - TutteLeNotizie : TikTok, l’esercito degli Usa vieta ai militari l’utilizzo del social cinese: “È una… -