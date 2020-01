Samira ultime notizie, Mohamed sembra non trovarsi più: scomparso nel nulla come sua moglie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nella puntata di Storie Italiane in onda il 2 gennaio 2020 ampio spazio alla cronaca e si torna a parlare anche della scomparsa di Samira El Attar. La donna è scomparsa da Stanghella il 21 ottobre 2019. Da quel giorno non ci sono notizie di lei mentre suo marito, nelle ultime settimane, ha ritrovato per strada, degli oggetti che dovrebbero appartenere a lei. Una scarpa, un portachiavi e poi anche una catenina che sembra esser stata strappata. Non ci sono però tracce del suo cellulare e neppure della bici che dovrebbe esser servita alla donna per lasciare il paese. Ma Samira se n’è davvero andata in modo volontario lasciando la sua bambina di soli 4 anni con il marito che a detta di vicini e parenti, era stato anche violento ? La mamma di Samira, arrivata in Italia per cercare sua figlia, fa sapere ai giornalisti di Storie Italiane che Mohamed, non sembra voler parlare con loro ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : Ci sono delle clamorose novità da Stanghella . Dopo Samira sembrerebbe esser scomparso anche suo marito… -