Rovigo, esagera con l'alcol a capodanno: 12enne in coma etilico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Marco Della Corte Nessun incidente particolare la notte di capodanno nel territorio, ma sono stati numerosi i giovani, anche minorenni, che hanno esagerato con le bevande alcoliche per dare il benvenuto al 2020 Un capodanno festeggiato all'insegna dell'alcol e del divertimento più sfrenato a Rovigo, dove una ragazzina di 12 anni ha è finita in coma etilico. La giovanissima ha rischiato di morire soffocata dal suo stesso vomito. È stata salvata dall'intervento tempestivo dei medici del 118. Come si legge dalla Voce di Rovigo, la notte dell'ultimo dell'anno non è stata caratterizzata da incidenti particolari nel territorio, ma sono state numerose le segnalazioni di malori causate dal consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, anche minorenni. Oltre alla 12enne, il personale del Suem ha dovuto soccorrere anche un ragazzo di 20 anni per lo stesso motivo. Se la caveranno ... Leggi la notizia su ilgiornale

