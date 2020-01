Programmi TV di stasera, giovedì 2 gennaio 2020. Serata a tutto cinema con «Mary Poppins», «Australia», «Vita di Pi», «Top Gun» e «Il ragazzo di campagna» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Vita di Pi Rai1, ore 21.35: Mary Poppins Film di di Robert Stevenson del 1968, con Arthur Malet, Julie Andrews, David Tomlinson, Reginald Owen, Dick Van Dyke. Prodotto in Usa. Durata: 138 minuti. Trama: Londra, fine Ottocento. Un uomo esigente non riesce a trovare governanti adatte ai propri figli. In risposta a un’insolita convocazione, scende dal cielo Mary Poppins, governante che vola sospesa al suo ombrello parlante. In una settimana semina scompiglio e gioia in famiglia. Rai2, ore 21.20: Australia Film di Baz Luhrmann del 2008, con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown. Prodotto in Usa/Australia. Durata: 155 minuti. Trama: Poco prima della Seconda Guerra Mondiale, un’aristocratica inglese eredita un gigantesco ranch in Australia e si trova a dover fronteggiare un complotto ordito da un altro proprietario terriero. Rai3, ore 21.20: Vita di Pi Film di Ang Lee ... Leggi la notizia su davidemaggio

zazoomnews : Programmi tv di stasera 2 gennaio: Mary Poppins su Rai Uno All together now su Canale 5 - #Programmi #stasera… - GiornaleLazio : Roberto Bolle, Dirty Dancing e Capodanno a New York, i programmi di stasera in tv - italiaserait : Stasera in TV 2 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi -