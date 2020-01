Oroscopo cinese, il 2020 è l’anno del Topo: ecco le previsioni del maestro di Feng Shui (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 25 gennaio 2020 è il Capodanno cinese e, per l’Oroscopo orientale, si inaugura l’anno del Topo che segue a quello del Maiale (ancora in corso in Cina) e che si concluderà l’11 febbraio 2020. Lo zodiaco cinese è molto differente da quello occidentale e si basa sull’alternanza di 12 animali – Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Dragone, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale -, utilizzati per registrare gli anni e riflettere le caratteristiche delle persone, che si ripetono ognuno ogni 12 anni: l’ultimo anno del Topo è stato il 2008, così come il 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 e 1996. Secondo le previsioni del maestro di Feng Shui Dong Yilin sarà infatti un anno ricco e pieno di opportunità, con meno armi ma maggiori tensioni diplomatiche: “Le persone saranno più calme e più pacifiche piuttosto che irritabili – ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

