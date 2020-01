Napoli, paura in via Toledo: spari tra la folla durante la notte di Capodanno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cronaca di Napoli: paura nella notte di Capodanno in via Toledo, dove alcuni giovanissimi su uno scooter hanno sparato cinque colpi di pistola. Momenti di grande paura durante la notte di Capodanno a Napoli, dove nella centralissima via Toledo, due giovanissimi a bordo di uno scooter hanno sparato 5 colpi di pistola in aria. Come … L'articolo Napoli, paura in via Toledo: spari tra la folla durante la notte di Capodanno proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

