Migranti, l’allarme di Alarm Phone: “Scomparsa una barca con 45 persone, temiamo il peggio” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Da oltre 80 ore non si hanno più notizie di una barca in avaria con a bordo 45 persone: l'imbarcazione è stata avvistata l'ultima volta nel Mediterraneo centrale in mezzo a onde altissime. L'allarme viene lanciato da Alarm Phone, che spiega però come ormai si tema il peggio e di come le speranze che sia andato tutto bene siano "minime". Leggi la notizia su fanpage

