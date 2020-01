L'arrivo di PS5 e Xbox Series X si potrebbe tradurre in schede video più costose nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Siamo entrati nell'anno della next-gen. Quest'anno arriveranno PS5 e Xbox Series X che porteranno ai giocatori delle esperienze nuove dal punto di vista tecnico, grazie a una maggiore potenza.Tuttavia, questa potenza in più, potrebbe tradursi anche in qualcos'altro. Infatti, secondo gli analisti di DRAMeXchange, l'arrivo delle due console si potrebbe tradurre in schede video più costose nel 2020.Più nello specifico, gli analisti credono che la memoria installata sulle schede video, GDDR, vedrà un aumento dei prezzi nel primo trimestre dell'anno, il 5% in più rispetto alla fine del 2019, di conseguenza i nuovi prodotti AMD e Nvidia, orientati verso memorie GDDR6, dovrebbero aumentare di prezzo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

